شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مليون م2 في عسير والمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) ،"الخليج 365" (المدينة المنورة)

أزالت أمانة منطقة عسير تعديات وإحداثات في 50 موقعاً تابعة لجهات حكومية تقدر مساحتها بـ700 ألف م2.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، منبهاً أن إحصاء أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها التي شملت تثليث وبللسمر وصمخ وطريب ومدينة سلطان قدّرت مساحتها الإجمالية بـ743.071 م2، وكانت عبارة عن أحواش مبنية من البلوك وغرف عشوائية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وسيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً ضمن حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

وفي السياق، أزالت بلدية مركز الرونة التابع لمحافظة خميس مشيط أمس، تعديات أحدثها مواطن على شارع يقع خلف مركز رياضي، ويجاور مخططا سكنيا في المحافظة.

وأكد متحدث بلدية محافظة خميس مشيط بدر القرني، أن المحدث مواطن وليس من منسوبي بلدية المحافظة كما ذكر في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الإطار ذاته، أزالت أمانة منطقة المدينة المنوّرة ممثلة ببلديات العيون، وأُحد، والعاقول، والفريش تعديات على أراض حكومية قُدرت مساحاتها الإجمالية بـ281.900 متر مربع. وقال وكيل أمين منطقة المدينة المنوّرة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس سعود بن هريسان العنزي؛ رصد المراقبين في البلديات عدداً من التعديات في البلديات، قُدرت مساحتها الإجمالية بـ281.900 متر مربع.