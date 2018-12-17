شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: ضبط مدعيَيّ طب بديل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدين في حائل يدّعيان العلاج بالطب البديل دون ترخيص ويروجان لنفسيهما في برامج التواصل الاجتماعي وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة. ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدين في حائل يدّعيان العلاج بالطب البديل دون ترخيص ويروجان لنفسيهما في برامج التواصل الاجتماعي وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة. وحثت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر أمس (الأحد) الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.



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