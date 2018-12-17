شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1750 لترا من العرق المسكر في خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) داهمت فرقة من شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة خميس مشيط أمس، موقعاً لتصنيع العرق المسكر في مخطط المقطاع الواقع خلف الصناعية الجديدة، عثر بداخله على سبعة براميل معدة للبيع، سعة كل منها 250 لترا، حيث تم إتلاف الكميات المضبوطة، وذلك بمتابعة وإشراف مدير شرطة المحافظة العقيد حمد آل منجم، ومدير الضبط الإداري الرائد ظافر جمعان.

داهمت فرقة من شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة خميس مشيط أمس، موقعاً لتصنيع العرق المسكر في مخطط المقطاع الواقع خلف الصناعية الجديدة، عثر بداخله على سبعة براميل معدة للبيع، سعة كل منها 250 لترا، حيث تم إتلاف الكميات المضبوطة، وذلك بمتابعة وإشراف مدير شرطة المحافظة العقيد حمد آل منجم، ومدير الضبط الإداري الرائد ظافر جمعان.

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