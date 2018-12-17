شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: منع المركبات من دخول ميدان الشهداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

منعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة دخول المركبات لميدان سيد الشهداء لتنفيذ مشروع لتطوير الموقع.

وأغلقت الجهات المعنية المداخل بحواجز أوتوماتيكية لمنع دخول المركبات باستثناء الرسمية منها لمزاولة عملها في داخل الميدان وتقديم الخدمات للزوار، وذلك عبر بوابة تسمح للمركبات المستثناة من الدخول يتم فتحها آلياً عبر البطاقات الذكية.

وكشفت مصادر لـ«الخليج 365» أن الإجراء الذي اتخذته هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة يأتي لاستكمال مشروع تنظيم ميدان سيد الشهداء بمنع دخول المركبات الخاصة إلي الميدان، ويعد المشروع واحدا من مشاريع الهيئة لتطوير المواقع في المدينة المنورة. فيما توقعت المصادر أن يتم البدء في عمل البوابة الأيام القليلة القادمة.

يشار إلى أن ميدان سيد الشهداء يضم في ساحاته عددا من المرافق الحكومية المهمة كالشرطة، الهلال الأحمر، الدفاع المدني، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البلدية، إضافة إلى وجود مدرسة ابتدائية تخدم أهالي الحي المجاور للميدان، وقد شهدت منطقة سيد الشهداء خلال الفترة الماضية أكبر عملية تطوير تقوم على منهجية التصميم العمراني.