السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إلى خمسة قتلى



باريس 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

ارتفعت حصيلة الاعتداء الذي وقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إلى خمسة قتلى بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بجروحه.

وأكدت النيابة العامة الفرنسية اليوم وفاة بولندي أصيب في الاعتداء الذي نفذه مسلح الثلاثاء الماضي ضد المارة في إحدى الأسواق.

وجُرح في الاعتداء 11 شخصًا لا يزال عدد منهم في حال حرجة

// انتهى //

02:31ت م

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باريس 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسارتفعت حصيلة الاعتداء الذي وقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إلى خمسة قتلى بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بجروحه.وأكدت النيابة العامة الفرنسية اليوم وفاة بولندي أصيب في الاعتداء الذي نفذه مسلح الثلاثاء الماضي ضد المارة في إحدى الأسواق.وجُرح في الاعتداء 11 شخصًا لا يزال عدد منهم في حال حرجة// انتهى //02:31ت م0201

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