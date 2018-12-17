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شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتطوير حديقة الملك سعود بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
استعراض مخططات لتنفيذ تصاميم مميزة (اليوم)
استعراض مخططات لتنفيذ تصاميم مميزة (اليوم)
وأكد عميد كلية العمارة والتخطيط د. طارق الرواف أن الكلية تسعى للتميز في مجال خدمة المجتمع، وأن تكون لها بصمات وإسهامات في قطاعات التنمية العمرانية، وذلك عبر الشراكة مع الجهات المعنية وذات الاختصاص لتحقيق الرؤية الطموحة 2030.
وأضاف أن الكلية تُقدم خدمات مهنية ودراسات متخصصة في مختلف مجالات العمران عبر أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة، وتوجيه الطلاب لتناول موضوعات وبحوث ومشاريع تهم قضايا المجتمع والبيئة المحلية، والمشاركة في ورش العمل التي تُقام في المنطقة وخارجها.
وبين د. الرواف أنه قدمت توصيات لأفكار ومقترحات تصميم الحديقة والساحة الخارجية من قبل منسوبي الكلية ممثلة بالدكتور باسم العطني وم. المحاضر أحمد أبو نهيه، ومن الطلاب محمد المطيري ومروان العبدالله وراكان المطيري والحسن بالحارث من طلبة قسم عمارة البيئة في كلية العمارة والتخطيط.
وقدم عرض يتعلق بالحدائق والمتنزهات في المنطقة الشرقية، كما تم تقديم مقترحات لتحسين ساحة حديقة الملك سعود، فيما تم تقديم البنك الدولي كجهة مشاركة في الورشة.
وأشاد منسوبو الأمانة بالأفكار والمقترحات التي قدمت.
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