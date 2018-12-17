شكرا لقرائتكم خبر عن " التصحيح " التحدي الأبرز للتعليم في أول يوم إختبارات والان نبدء بالتفاصيل

توجه صباح أمس أكثر من مائتي ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالشرقية، التي تستمر قرابة الأسبوعين. وتم استقبال الطلاب في العديد من المدارس بالماء والمشروبات الساخنة والفواكه الطازجة، وكذلك الحلويات لإضفاء نوع من البهجة والسرور وتهيئة الطلاب نفسيا وتربويا، والتخفيف من حدة القلق والتوتر، التي عادة ما تنتاب الطلاب في أول أيام الاختبارات.

جولة ميدانية

ووقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، على سير باكورة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وذلك خلال تفقده صباح أمس في جولة ميدانية لعدد من المدارس المتوسطة والثانوية بالمنطقة، واطلع على أعمال اللجان وغرف الكنترول ووقف على أداء الطلاب، حيث استهل مدير التعليم جولته الميدانية بتفقد سير الاختبارات بثانوية الخبر يرافقه مدير مكتب التعليم بالمحافظة سعيد القحطاني، إلى جانب وقوفه على سير الاختبارات بثانوية العروبة بالظهران بحضور قائد المدرسة زياد الدايل، وبحضور المشرف المنسق بمكتب الظهران عبدالله عسيري، مؤكداً خلال جولته على المدارس أهمية إنجاز أعمال التصحيح والتنظيم أولاً بأول وبشكل متقن في كل أعمال الاختبارات ليتم إعلان النتائج في وقتها.

أجواء مشجعة

وطمأن مدير التعليم الشلعان، أولياء الأمور بأن الاختبارات تسير بشكل مطمئن، وفي أجواء مشجعة تدعو إلى التفاؤل بمستويات ممتازة ولم تعترضها أي عوائق تذكر، مؤكداً في الوقت نفسه أن إدارة تعليم المنطقة تسخر كل إمكاناتها لضمان جودة أداء الاختبارات، التي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها.

رعاية شاملة

ولفت مدير التعليم إلى توجيه مكاتب التعليم بمدن ومحافظات المنطقة إلى تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر، وصولاً إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة يأتي في مقدمتها التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية والدوريات الأمنية بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات، وذلك للحدّ من الظواهر السلوكيّة السلبيّة والمخالفات المروريّة الخاطئة، التي يمارسها بعض الطلاب خلال هذه الفترة.

من جهة أخرى، أدى 20220 طالبا صباح أمس الاختبارات في 47 مدرسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس تعليم شرق الدمام وسط أجواء سادها الهدوء والراحة.

وتفقد مدير مكتب تعليم شرق الدمام محمد الزهراني المدارس، واطلع على سير العمل، مؤكدا خلال تفقده أن الاختبارات في اليوم الأول سارت كما خطط لها ولم نلاحظ أي تذمر أو عقبات سواء للطلاب أو للمعلمين في اليوم الأول.

وأكد توفير جميع الوسائل والمستلزمات للطلاب وتجهيز قاعات الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بطمأنينة.

قطاع الخبر

وأدى أكثر من 22 ألف طالب وطالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس قطاع التعليم بالخبر اختبارات الفصل الدراسي الأول بعد استعدادات متكاملة بين مكتب التعليم ومدارس القطاع.

وذكر مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد القحطاني، أن الجولات التفقدية والزيارات الإشرافية رصدت الجهود الكبيرة، التي يبذلها المعلمون والمعلمات وقادة المدارس في الميدان، لافتاً إلى أن مدارس البنين والبنات أكملت استعداداتها وهيأت الظروف الملائمة منذ وقت مبكّر لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم وسط بيئة تربوية مطمئنة.