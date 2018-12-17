شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يرعى مهرجان «الجنادرية 33» وسباق الهجن الخميس والان نبدء بالتفاصيل

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس المقبل، فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 بمشاركة جميع مناطق المملكة.

أعلن ذلك الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الرياض أمس، حيث سلط سموه الضوء على أبرز فعاليات وبرامج المهرجان، وقال سموه لـ ”الخليج 365”: إنه تمت دراسة جميع العوائق والمسببات التي تعيق الحركة المرورية خلال السنة الماضية والعام الجاري بالنسبة للطرق المؤدية إلى موقع مهرجان الجنادرية، مبينا أن الطريقة والآلية ستكون مختلفة تماما هذا العام.

ونوه إلى أنه بالإمكان زيارة الجميع للمهرجان من الحادية عشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وفيما يخص الميزانية المرصودة للمهرجان، ذكر الأمير خالد بن عياف «إنه تم رصد ما يكفي للمهرجان».

وأشار الأمير خالد بن عياف إلى أن مهرجان الجنادرية الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- يوم الخميس القادم، يحمل هذا العام شعار «وفاء وولاء»، وتبدأ فعاليات المهرجان كالمعتاد بسباق الهجن السنوي الكبير النواة الأولى لهذا المحفل الوطني، كما سيشرف -أيده الله- وضيوف المهرجان الحفل الخطابي والفني مساء نفس اليوم، وسيتضمن أوبريت «تدلل يا وطن»، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات السعودية نظير إسهامهم ومنجزاتهم وخدمتهم للوطن في عدة مجالات، لتنطلق بعد ذلك فعاليات المهرجان المتنوعة بشقيها الثقافي والتراثي على مدى ثلاثة أسابيع، كما يشرف المهرجان باستقبال خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ضيوف المهرجان، يوم الأحد القادم، بمشيئة الله، وسيشمل -أيده الله- برعايته الكريمة حفل العرضة السعودية الذي يُقام في الصالات الرياضية بطريق الدرعية يوم الثلاثاء بعد القادم، كأحد السمات الأصيلة والعريقة لمهرجان الجنادرية.

وثمن وزير الحرس الوطني الدعم الكبير والمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الذي يحرص ويوجه دائما لظهور المهرجان بالصورة المشرفة، التي تعكس تراث وثقافة المملكة العربية السعودية على الوجه الأمثل، وتجسد الترابط والتلاحم بين أبناء هذا الوطن على أرض الجنادرية التي تسعد باحتضان المشاركين من مختلف مناطق المملكة والوزارات والقطاعات.

كما أعلن رئيس اللجنة العليا للمهرجان عن برنامج الافتتاح لمهرجان الجنادرية الذي يتضمن، سباق الهجن، حفل أوبريت «تدلل يا وطن» إضافة إلى تكريم الشخصيات الثقافية لهذا العام، تقديرا لريادتهم وجهودهم في خدمة وطنهم.

وأفاد سموه في المؤتمر، بأن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سيقوم بافتتاح جناحي منطقتي تبوك والجوف، خلال الجولة التي يقوم بها -أيده الله- وضيوف المهرجان على الأجنحة المشاركة في المهرجان.

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ على اختيار جمهورية إندونيسيا كضيف شرف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام، منوها بالعلاقة الإستراتيجية والحضارية الوثيقة وعمق الجذور بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه المشاركة ستعزز العلاقات بين المملكة وإندونيسيا.