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شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة» يطلع على آلية تصحيح الإجابات والان نبدء بالتفاصيل
الثقفي يطمئن على الاختبارات في إحدى المدارس (اليوم)
الثقفي يطمئن على الاختبارات في إحدى المدارس (اليوم)
وأوضح الثقفي أن جولات القيادات التعليمية بنين وبنات ستستمر على المدارس حتى نهاية الاختبارات، بالإضافة لتواجد ما يقارب المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم اللازم لقيادات المدارس وتذليل الصعوبات إن وجدت لزملائهم في الميدان.
وثمّن مدير تعليم جدة جهود قيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على جهودهم الكبيرة وعملهم المخلص من خلال إشرافهم على لجان الاختبارات والإنجاز والدقة في إنجاز أعمال التصحيح وإدخال الدرجات، مهيبا بأبنائه الطلاب بالتوجه لمنازلهم فورا عقب الانتهاء من أداء الاختبارات والبعد عن التجمعات المشبوهة وتجنب أصحاب السلوكيات السلبية، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة فترة ما بعد الاختبارات في محيط المدارس من أجل سلامة الجميع.
يذكر أن عدد الطلاب والطالبات، الذين قاموا اليوم بأداء اختبار اليوم الأول في مدارس جدة والمحافظات والمراكز التابعة لها يزيد على 275 ألف طالب وطالبة.
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