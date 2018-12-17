شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات تعليم الرياض تطمئن على سير الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أمس الأحد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في عدد من المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وبدأ «الوهيبي» الجولة بزيارته لمدرسة البيهقي الثانوية والتقى بقائد المدرسة محمد العتيبي تلاها زيارة لمدرسة عطاء بن يسار المتوسطة.

وأدى الاختبارات حوالي أكثر من 450 ألف طالب وطالبة.

من جهته تفقد كل من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية «بنين» عبدالله الغنام والمساعد للشؤون التعليمية «بنات» ريم الراشد والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري عددا من مدارس العاصمة للاطمئنان على سير الاختبارات فيها.

وأكد الوهيبي أن الإدارة أتمت الاستعداد لاختبارات منتصف العام الدراسي بكافة الترتيبات الخاصة التي تضمن سير الاختبارات في جو محفز وحيوي، ووجه كافة الإدارات ومكاتب التعليم برفع الجاهزية الكاملة خلال فترة الاختبارات وإنجاز كافة المهام الكفيلة بتوفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات. وتمنى الوهيبي التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، مشددا على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.

وأشار إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام تبدأ عند الساعة ٧،٣٠ صباحا للمدارس النهارية، والساعة ٣،٣٠ عصرا للمدارس الليلية، فيما حددت الاستراحة بين الفترتين بـ(٣٠ دقيقة)، مؤكدا على أهمية التقيد بالتعليمات والقواعد والضوابط المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها.