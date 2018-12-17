شكرا لقرائتكم خبر عن 523 مخالفا للأنظمة تطيح بهم حملة مشتركة في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الحملة الأمنية المشتركة مع الجهات المعنية بالمنطقة الشرقية «شرطة الدمام، شعبة الضبط الاداري، الدوريات الأمنية، مرور الدمام، مكتب العمل، أمانة المنطقة الشرقية» حملة لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد التنسيق مع الجهات المعنية بصناعية دلة وأحياء العدامة والخليج والسوق والبادية وإسكان الخالدية بالدمام.

وكانت على النحو التالي:

أولاً:- مخالفي نظام الإقامة والعمل: 523 من جنسيات مختلفة.

ثانيا:- مخالفات أمانة المنطقة الشرقية: إغلاق ١٠ منشآت.

ثالثا: ضبط 20 مخالفة من قبل مكتب العمل.

رابعا: ضبط 17 مخالفة من قبل المرور.

خامسا: ضبط 10 مخالفات من قبل وزاره التجارة.

سادساً: تسليم أربعة أشخاص لإدارة مكافحة المخدرات لحيازتهم مادة الحشيش المخدر.

سابعاً: تسليم ثلاثة أشخاص لمركز شمال الدمام لتعاطيهم مادة المسكر المصنع محلياً.

ثامناً: تم تنفيذ جولات ميدانية على المنشآت لمعرفة مدى التزامها وتطبيق الاشترطات الأمنية عليها بعدد 50 منشأة.