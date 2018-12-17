شكرا لقرائتكم خبر عن 523 مخالفا للأنظمة تطيح بهم حملة مشتركة في الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وكانت على النحو التالي:
أولاً:- مخالفي نظام الإقامة والعمل: 523 من جنسيات مختلفة.
ثانيا:- مخالفات أمانة المنطقة الشرقية: إغلاق ١٠ منشآت.
ثالثا: ضبط 20 مخالفة من قبل مكتب العمل.
رابعا: ضبط 17 مخالفة من قبل المرور.
خامسا: ضبط 10 مخالفات من قبل وزاره التجارة.
سادساً: تسليم أربعة أشخاص لإدارة مكافحة المخدرات لحيازتهم مادة الحشيش المخدر.
سابعاً: تسليم ثلاثة أشخاص لمركز شمال الدمام لتعاطيهم مادة المسكر المصنع محلياً.
ثامناً: تم تنفيذ جولات ميدانية على المنشآت لمعرفة مدى التزامها وتطبيق الاشترطات الأمنية عليها بعدد 50 منشأة.
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