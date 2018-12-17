شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 130.77 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 149.45 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 137 ريالًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 130.77 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 112.09 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 87.18 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 12 فسجلت 74.73 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,648 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,046 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 149,453 ريالًا.

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