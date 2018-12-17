14 تنبيهًا للأرصاد بينها 6 متقدمة: أمطار غزيرة وسيول وشبه انعدام للرؤية بهذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - تصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.. وتستمر حتى الساعة الــ11 مساء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة 6 تنبيهات متقدمة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة بمنطقة المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والرياض ومكة المكرمة وعسير. كما أصدرت 8 تنبيهات إضافية لمكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية ونجران وجازان.

وفي التفاصيل، ذكرت الهيئة في التنبيه المتقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة المدينة المنورة والعلا والحناكية والعيص وعرجاء والطريق الواصل لمنطقة حائل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 من منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

وفي التنبيه المتقدم الخاص بمنطقة حائل قالت الهيئة إن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة حائل وبقعاء وموفق والغزالة وتربة والحياتية وعريجاء والطريق المؤدي للمدينة المنورة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 من منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية هطول الأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة. وتشمل الحالة عرعر ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ06.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.

ونشرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا آخر لمنطقة الرياض، ذكرت خلاله أن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عفيف والدوادمي والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ11.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.

وقالت في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة إنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المويه وظلم والخرمة ورنية والطريق الواصل إلى الرياض والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ11.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.

كما تشهد منطقة عسير حالة مماثلة من نشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل بيشة والأجزاء الشرقية من المنطقة، وتبدأ الساعة الـ11.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا إضافيًّا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف والعاصمة المقدسة ومدركة والكامل وبني سعد وبحرة وجدة وعسقان وذهبان ورابغ والليث والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.

وكذلك نبَّهت منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل ينبع والرايس واليتمة والأكحل وبدر والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

وقالت إن منطقة القصيم تشهد تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بريدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ13.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.

وكذلك أصدرت تنبيهًا آخر لمنطقة عسير بأنها تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وتشمل أبها والنماص وخميس مشيط وبللسمر ومحايل ورجال ألمع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

ونشرت "الأرصاد" تنبيهًا آخر لمنطقة الباحة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وتشمل الباحة والمندق والمخواة وقلوة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

كما نبهت منطقة جازان بأنها تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وتشمل الخوية وفيفا والعارضة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.

وذكرت أن منطقة نجران تشهد نشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار بما يحد من الرؤية الأفقية، وتشمل نجران وشرورة والخرخير والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ11.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.

ونبهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ16.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.