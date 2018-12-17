قسيس سابق يروي تفاصيل إسلام 2000 شخص على يده وقصة جلب الماء وماجستير النصرانية

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كشف قسيس سابق لـ"الخليج 365" تفاصيل هدايته للإسلام، واعتناق 2000 شخص للإسلام على يده، منهم 9 من ديانته السابقة نفسها، حيث يبلغ "محمد آدم" من العمر 65 عامًا قضى منها أكثر من عشرين عامًا قسيسًا في جمهورية جامبيا، إحدى دول الغرب الإفريقي وهي أصغر دولة في البر الرئيس لقارة إفريقيا قبل أن يسكب الله نور الإسلام في قلبه ويصبح داعية من الدعاة الذين قدموا رسالة عملية في خدمة الإسلام.
ويحل "آدم" ضيفًا في المجموعة الثالثة عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وروى "آدم" قصته مع الهداية حيث يقول: كنت قسيسًا لمدة 30 سنة وأحمل الماجستير في النصرانية وقبل نحو 20 سنة قرأت في الإنجيل أن علامات الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يأتي كرسول والنصارى لا يؤمنون بذلك وأثناء تأمل ذلك الأمر هداني الله تعالى لدين الحق فاعتنقت الإسلام على يد الشيخ أبوبكر الصعيدي أحد الدعاة من طلاب العلم في نيجيريا وهو الذي تلفظت بالشهادة على يديه وكان يومًا مميزًا في حياتي لن أنساه وأسأل الله الثبات حتى الممات.
وأضاف "آدم" لـ"الخليج 365": عقب سكب نور الهداية في قلبي عزمت أن أكون داعية إلى الله لأنقذ من أغويتهم وأدلهم على طريق الإسلام دين المحبة والرحمة، وكنت أدعو الله القدير أن يحقق لي ما أتمناه وهو هداية أكبر عدد من الناس ولله الحمد أسلم على يدي 2000 شخص منهم 9 قساوسة.
وتابع: من طرق الدعوة التي انتهجتها للإسلام حسن التعامل مع الآخرين كما أوصانا ديننا الحنيف، وأذكر ذات يوم ذهبت إلى إحدى القرى وجلبت لأحد سكانها ماء فأسلم عدد منهم بسبب هذا العمل البسيط واليسير.
واختتم "آدم" تصريحه لـ"الخليج 365": هذه أول مرة في حياتي آتي للسعودية وأكون ضيفًا لخادم الحرمين الشريفين هذا الرجل العظيم الذي يعمل لأجل الإسلام ونشر السلام، وشعوري وسعادتي لا توصف بعد الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف ولن أنسى للملك سلمان بخاصة والسعودية بعامة من الدعاء ما حييت، فالتنظيم والترتيب وتوفير الخدمات لضيوف المسجد الحرام رائع ومميز.
قسيس سابق يروي تفاصيل إسلام 2000 شخص على يده وقصة جلب الماء وماجستير النصرانيةعبدالله العنزي الخليج 365 2018-12-17
كشف قسيس سابق لـ"الخليج 365" تفاصيل هدايته للإسلام، واعتناق 2000 شخص للإسلام على يده، منهم 9 من ديانته السابقة نفسها، حيث يبلغ "محمد آدم" من العمر 65 عامًا قضى منها أكثر من عشرين عامًا قسيسًا في جمهورية جامبيا، إحدى دول الغرب الإفريقي وهي أصغر دولة في البر الرئيس لقارة إفريقيا قبل أن يسكب الله نور الإسلام في قلبه ويصبح داعية من الدعاة الذين قدموا رسالة عملية في خدمة الإسلام.
ويحل "آدم" ضيفًا في المجموعة الثالثة عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وروى "آدم" قصته مع الهداية حيث يقول: كنت قسيسًا لمدة 30 سنة وأحمل الماجستير في النصرانية وقبل نحو 20 سنة قرأت في الإنجيل أن علامات الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يأتي كرسول والنصارى لا يؤمنون بذلك وأثناء تأمل ذلك الأمر هداني الله تعالى لدين الحق فاعتنقت الإسلام على يد الشيخ أبوبكر الصعيدي أحد الدعاة من طلاب العلم في نيجيريا وهو الذي تلفظت بالشهادة على يديه وكان يومًا مميزًا في حياتي لن أنساه وأسأل الله الثبات حتى الممات.
وأضاف "آدم" لـ"الخليج 365": عقب سكب نور الهداية في قلبي عزمت أن أكون داعية إلى الله لأنقذ من أغويتهم وأدلهم على طريق الإسلام دين المحبة والرحمة، وكنت أدعو الله القدير أن يحقق لي ما أتمناه وهو هداية أكبر عدد من الناس ولله الحمد أسلم على يدي 2000 شخص منهم 9 قساوسة.
وتابع: من طرق الدعوة التي انتهجتها للإسلام حسن التعامل مع الآخرين كما أوصانا ديننا الحنيف، وأذكر ذات يوم ذهبت إلى إحدى القرى وجلبت لأحد سكانها ماء فأسلم عدد منهم بسبب هذا العمل البسيط واليسير.
واختتم "آدم" تصريحه لـ"الخليج 365": هذه أول مرة في حياتي آتي للسعودية وأكون ضيفًا لخادم الحرمين الشريفين هذا الرجل العظيم الذي يعمل لأجل الإسلام ونشر السلام، وشعوري وسعادتي لا توصف بعد الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف ولن أنسى للملك سلمان بخاصة والسعودية بعامة من الدعاء ما حييت، فالتنظيم والترتيب وتوفير الخدمات لضيوف المسجد الحرام رائع ومميز.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
02:03 AM
قال: لن أنسى للملك سلمان هذه الضيافة التي مكنتني من زيارة المدينة والصلاة بالروضة
كشف قسيس سابق لـ"الخليج 365" تفاصيل هدايته للإسلام، واعتناق 2000 شخص للإسلام على يده، منهم 9 من ديانته السابقة نفسها، حيث يبلغ "محمد آدم" من العمر 65 عامًا قضى منها أكثر من عشرين عامًا قسيسًا في جمهورية جامبيا، إحدى دول الغرب الإفريقي وهي أصغر دولة في البر الرئيس لقارة إفريقيا قبل أن يسكب الله نور الإسلام في قلبه ويصبح داعية من الدعاة الذين قدموا رسالة عملية في خدمة الإسلام.
ويحل "آدم" ضيفًا في المجموعة الثالثة عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وروى "آدم" قصته مع الهداية حيث يقول: كنت قسيسًا لمدة 30 سنة وأحمل الماجستير في النصرانية وقبل نحو 20 سنة قرأت في الإنجيل أن علامات الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يأتي كرسول والنصارى لا يؤمنون بذلك وأثناء تأمل ذلك الأمر هداني الله تعالى لدين الحق فاعتنقت الإسلام على يد الشيخ أبوبكر الصعيدي أحد الدعاة من طلاب العلم في نيجيريا وهو الذي تلفظت بالشهادة على يديه وكان يومًا مميزًا في حياتي لن أنساه وأسأل الله الثبات حتى الممات.
وأضاف "آدم" لـ"الخليج 365": عقب سكب نور الهداية في قلبي عزمت أن أكون داعية إلى الله لأنقذ من أغويتهم وأدلهم على طريق الإسلام دين المحبة والرحمة، وكنت أدعو الله القدير أن يحقق لي ما أتمناه وهو هداية أكبر عدد من الناس ولله الحمد أسلم على يدي 2000 شخص منهم 9 قساوسة.
وتابع: من طرق الدعوة التي انتهجتها للإسلام حسن التعامل مع الآخرين كما أوصانا ديننا الحنيف، وأذكر ذات يوم ذهبت إلى إحدى القرى وجلبت لأحد سكانها ماء فأسلم عدد منهم بسبب هذا العمل البسيط واليسير.
واختتم "آدم" تصريحه لـ"الخليج 365": هذه أول مرة في حياتي آتي للسعودية وأكون ضيفًا لخادم الحرمين الشريفين هذا الرجل العظيم الذي يعمل لأجل الإسلام ونشر السلام، وشعوري وسعادتي لا توصف بعد الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف ولن أنسى للملك سلمان بخاصة والسعودية بعامة من الدعاء ما حييت، فالتنظيم والترتيب وتوفير الخدمات لضيوف المسجد الحرام رائع ومميز.
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المصدر : الخليج 365
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