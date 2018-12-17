- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع جازان.. الأب الذي توفي عقب محاولته إنقاذ ابنتَيْه كان يعاني من القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كشف محمد علي شراحيلي، إمام جامع الملك عبدالله بإسكان الروان بالعارضة، تفاصيل وفاة قريبه أحمد علي جبران شراحيل، شيخ عريفة قبيلة الحريصي، الذي توفي بعد يومين من محاولته إنقاذ ابنتَيْه من الغرق في أحد الشاليهات بجازان، وهي النزهة التي تحولت إلى مأساة.
وتفصيلاً، أوضح "شراحيلي" لـ"الخليج 365" أن الأب الذي حاول إنقاذ ابنتيه كان يعاني من القلب، وسبق أن أُجريت له عملية جراحية قبل ما يقارب عشرة أعوام، مشيرًا إلى أن الفتاتين بصحة وعافية، ولم يصبهما أي مكروه من أثر السقوط في المسبح.
وقال إن الأسرة توجهت إلى الشاليه للاحتفال بتخرج ابنها من إحدى الدورات العسكرية، لافتًا إلى أنه بعد الحادثة، ورغم ما أصاب الأب، أول ما بادر به السؤال عن ابنتيه، فأخبروه بأنهما بخير، ولم ينلهما أذى، وأصر على أن يشاهدهما بعينيه، فتبسم كعادته، وفرح، وحمد الله.
وتابع: وبعدها، ومن هول الفاجعة والتعب والجهد، شعر بضيق في التنفس، وألم في القلب، فسارع أبناؤه لإسعافه للمستشفى، لكن القدر والأجل كانا أسرع؛ فقد توقف القلب، وتوقف الدماغ، وأجريت له إسعافات لتنشيط القلب مرات عديدة، لكن دون جدوى، وتم نقله وتنويمه في العناية الفائقة حيث وافته المنية مساء السبت.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت أمس تقريرًا حول الحادثة المفجعة.
جازان.. الأب الذي توفي عقب محاولته إنقاذ ابنتَيْه كان يعاني من القلبقاسم الخبراني الخليج 365 2018-12-17
كشف محمد علي شراحيلي، إمام جامع الملك عبدالله بإسكان الروان بالعارضة، تفاصيل وفاة قريبه أحمد علي جبران شراحيل، شيخ عريفة قبيلة الحريصي، الذي توفي بعد يومين من محاولته إنقاذ ابنتَيْه من الغرق في أحد الشاليهات بجازان، وهي النزهة التي تحولت إلى مأساة.
وتفصيلاً، أوضح "شراحيلي" لـ"الخليج 365" أن الأب الذي حاول إنقاذ ابنتيه كان يعاني من القلب، وسبق أن أُجريت له عملية جراحية قبل ما يقارب عشرة أعوام، مشيرًا إلى أن الفتاتين بصحة وعافية، ولم يصبهما أي مكروه من أثر السقوط في المسبح.
وقال إن الأسرة توجهت إلى الشاليه للاحتفال بتخرج ابنها من إحدى الدورات العسكرية، لافتًا إلى أنه بعد الحادثة، ورغم ما أصاب الأب، أول ما بادر به السؤال عن ابنتيه، فأخبروه بأنهما بخير، ولم ينلهما أذى، وأصر على أن يشاهدهما بعينيه، فتبسم كعادته، وفرح، وحمد الله.
وتابع: وبعدها، ومن هول الفاجعة والتعب والجهد، شعر بضيق في التنفس، وألم في القلب، فسارع أبناؤه لإسعافه للمستشفى، لكن القدر والأجل كانا أسرع؛ فقد توقف القلب، وتوقف الدماغ، وأجريت له إسعافات لتنشيط القلب مرات عديدة، لكن دون جدوى، وتم نقله وتنويمه في العناية الفائقة حيث وافته المنية مساء السبت.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت أمس تقريرًا حول الحادثة المفجعة.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
01:11 AM
قريبه كشف لـ"الخليج 365": النزهة تحوَّلت لمأساة.. وتوقف قلبه من هول الفاجعة
كشف محمد علي شراحيلي، إمام جامع الملك عبدالله بإسكان الروان بالعارضة، تفاصيل وفاة قريبه أحمد علي جبران شراحيل، شيخ عريفة قبيلة الحريصي، الذي توفي بعد يومين من محاولته إنقاذ ابنتَيْه من الغرق في أحد الشاليهات بجازان، وهي النزهة التي تحولت إلى مأساة.
وتفصيلاً، أوضح "شراحيلي" لـ"الخليج 365" أن الأب الذي حاول إنقاذ ابنتيه كان يعاني من القلب، وسبق أن أُجريت له عملية جراحية قبل ما يقارب عشرة أعوام، مشيرًا إلى أن الفتاتين بصحة وعافية، ولم يصبهما أي مكروه من أثر السقوط في المسبح.
وقال إن الأسرة توجهت إلى الشاليه للاحتفال بتخرج ابنها من إحدى الدورات العسكرية، لافتًا إلى أنه بعد الحادثة، ورغم ما أصاب الأب، أول ما بادر به السؤال عن ابنتيه، فأخبروه بأنهما بخير، ولم ينلهما أذى، وأصر على أن يشاهدهما بعينيه، فتبسم كعادته، وفرح، وحمد الله.
وتابع: وبعدها، ومن هول الفاجعة والتعب والجهد، شعر بضيق في التنفس، وألم في القلب، فسارع أبناؤه لإسعافه للمستشفى، لكن القدر والأجل كانا أسرع؛ فقد توقف القلب، وتوقف الدماغ، وأجريت له إسعافات لتنشيط القلب مرات عديدة، لكن دون جدوى، وتم نقله وتنويمه في العناية الفائقة حيث وافته المنية مساء السبت.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت أمس تقريرًا حول الحادثة المفجعة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، جازان.. الأب الذي توفي عقب محاولته إنقاذ ابنتَيْه كان يعاني من القلب ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. الأب الذي توفي عقب محاولته إنقاذ ابنتَيْه كان يعاني من القلب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .