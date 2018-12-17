القادسية يسعى للعودة إلى الانتصارات .. وأحد لإعادة الاتحاد للمركز الأخير

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تختتم مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع أحد ونظيره القادسية عند الساعة 20 : 6 مساءً، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.



يدخل أحد اللقاء وهو في المركز الأخير ( 6 نقاط فقط ) بعد أن حقق الاتحاد انتصاره الأول على حساب الباطن أعاد ( الجبل ) للمركز الأخير، وبالتالي فإن أحد يتسلح في هذا اللقاء بعاملي الأرض والجمهور، من أجل خطف النقاط الثلاث من فم ضيفه، حتى يبتعد قليلاً عن شبح الهبوط (مؤقتًا) الذي يطارده، بل في حال الفوز أو التعادل فإنه سيعيد الاتحاد للمركز الأخير، إذ يتساوى معه في النقاط.



في المقابل يسعى القادسية (العاشر - 14 نقطة) بقيادة لاعبه البرازيلي المميز "إلتون" إلى الزحف نحو مربع الكبار، والعودة مجددًا لسكة الانتصارات، وخطف النقاط الثلاث من خارج الديار سيدفع الفريق للمناطق أكثر دفئًا وإن كان الهدف هو بلوغ مربع الكبار مع انطلاق الدور الثاني من الدوري.