رفع أكثر من 159 ألف طن مخلفات بناء في داخل الأحياء بمكة

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رفعت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 159 ألف طن من مخلفات البناء في عدد من المواقع داخل الأحياء الغربية والشمالية والشرقية والغربية والمنطقة المركزية بمكة المكرمة.
تفصيلاً، رفعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، أكثر من 85260 طناً مخلفات بناء من جنوب وغرب مكة المكرّمة والمنطقة المركزية، وذلك ضمن مبادرة "مكة بلا مخلفات بناء"، والتي أطلقها أمين العاصمة المقدسة وتندرج تحت شعار "كيف نكون قدوة" ضمن ملتقى مكة الثقافي الأدبي.
كما رفعت الإدارة العامة للنظافة أكثر من 74280 طن مخلفات بناء من شمال وشرق مكة المكرّمة والمنطقة المركزية.
رفع أكثر من 159 ألف طن مخلفات بناء في داخل الأحياء بمكةهادي العصيمي الخليج 365 2018-12-17
رفعت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 159 ألف طن من مخلفات البناء في عدد من المواقع داخل الأحياء الغربية والشمالية والشرقية والغربية والمنطقة المركزية بمكة المكرمة.
تفصيلاً، رفعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، أكثر من 85260 طناً مخلفات بناء من جنوب وغرب مكة المكرّمة والمنطقة المركزية، وذلك ضمن مبادرة "مكة بلا مخلفات بناء"، والتي أطلقها أمين العاصمة المقدسة وتندرج تحت شعار "كيف نكون قدوة" ضمن ملتقى مكة الثقافي الأدبي.
كما رفعت الإدارة العامة للنظافة أكثر من 74280 طن مخلفات بناء من شمال وشرق مكة المكرّمة والمنطقة المركزية.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
12:09 AM
ضمن مبادرة "مكة بلا مخلفات بناء"
رفعت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 159 ألف طن من مخلفات البناء في عدد من المواقع داخل الأحياء الغربية والشمالية والشرقية والغربية والمنطقة المركزية بمكة المكرمة.
تفصيلاً، رفعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، أكثر من 85260 طناً مخلفات بناء من جنوب وغرب مكة المكرّمة والمنطقة المركزية، وذلك ضمن مبادرة "مكة بلا مخلفات بناء"، والتي أطلقها أمين العاصمة المقدسة وتندرج تحت شعار "كيف نكون قدوة" ضمن ملتقى مكة الثقافي الأدبي.
كما رفعت الإدارة العامة للنظافة أكثر من 74280 طن مخلفات بناء من شمال وشرق مكة المكرّمة والمنطقة المركزية.
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المصدر : الخليج 365
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