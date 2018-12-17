مكة.. "شرطة المعابدة" تحقق في مصرع وافد بعد سقوطه من عمارة سكنية

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تحقق شرطة المعابدة مساء اليوم، في وفاة وافد من الجنسية البنجلاديشية بعد سقوطه من الدور الرابع من أحد الأبنية السكنية بوادي جليل بمكة المكرمة.
وتفصيلاً؛ باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغًا عن سقوط شخص من مبنى بارتفاع أربعة طوابق، وعند انتقال الجهات الأمنية وجد شخص من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الخامس ساقطًا على الأرض، بداخل حوش ملاصق للمبنى الذي سقط منه. وعند انتقال الهلال الأحمر وبعد الكشف المبدئي تأكد وفاته بعد تعرضه لكسور متعددة من آثار السقوط لأكثر من 10 أمتار.
ومن جانب آخر، باشرت الأدلة الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة موقع الحادث فيما لا تزال شرطة المعابدة تحقق في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.
مكة.. "شرطة المعابدة" تحقق في مصرع وافد بعد سقوطه من عمارة سكنيةهادي العصيمي الخليج 365 2018-12-17
تحقق شرطة المعابدة مساء اليوم، في وفاة وافد من الجنسية البنجلاديشية بعد سقوطه من الدور الرابع من أحد الأبنية السكنية بوادي جليل بمكة المكرمة.
وتفصيلاً؛ باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغًا عن سقوط شخص من مبنى بارتفاع أربعة طوابق، وعند انتقال الجهات الأمنية وجد شخص من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الخامس ساقطًا على الأرض، بداخل حوش ملاصق للمبنى الذي سقط منه. وعند انتقال الهلال الأحمر وبعد الكشف المبدئي تأكد وفاته بعد تعرضه لكسور متعددة من آثار السقوط لأكثر من 10 أمتار.
ومن جانب آخر، باشرت الأدلة الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة موقع الحادث فيما لا تزال شرطة المعابدة تحقق في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
12:03 AM
تعرض لكسور متعددة إثر السقوط من الدور الرابع داخل حوش ملاصق للمبنى
تحقق شرطة المعابدة مساء اليوم، في وفاة وافد من الجنسية البنجلاديشية بعد سقوطه من الدور الرابع من أحد الأبنية السكنية بوادي جليل بمكة المكرمة.
وتفصيلاً؛ باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغًا عن سقوط شخص من مبنى بارتفاع أربعة طوابق، وعند انتقال الجهات الأمنية وجد شخص من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الخامس ساقطًا على الأرض، بداخل حوش ملاصق للمبنى الذي سقط منه. وعند انتقال الهلال الأحمر وبعد الكشف المبدئي تأكد وفاته بعد تعرضه لكسور متعددة من آثار السقوط لأكثر من 10 أمتار.
ومن جانب آخر، باشرت الأدلة الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة موقع الحادث فيما لا تزال شرطة المعابدة تحقق في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.
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المصدر : الخليج 365
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