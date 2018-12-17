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محمد بن مسعود - الدمام - كشف اللاعب عمر السومة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود خلاف بينه وبين موسى المحياني إداري الفريق، وأن عدم لعبه في مباراة الشباب جاء بسبب ذلك الخلاف.
وغرد السومة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "السلام عليكم. أحب أن أقول لكم شيئًا، أقسم بالله العظيم إنكم ظالمون لموسى المحياني كثيرًا، ولا توجد مشكلة بيننا، ولم أُستبعد عن اللقاء بأي قرار إداري، ونتمنى من الجميع التركيز على الدعم في المباراة القادمة، وعدم الالتفات للإشاعات".
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود خلافات قوية بين اللاعب من جهة والمدرب غويدي وموسى المحياني من جهة أخرى، وأن المدرب طالب باستبعاد اللاعب تمامًا عن الفريق، وأن غيابه عن مباراة الشباب كان بسبب ذلك الخلاف.
ويعد السومة من أبرز المهاجمين الأجانب واللاعبين المحترفين في تاريخ النادي الأهلي؛ إذ قدم أداء مبهرًا منذ قدومه، حصل إثره على لقب هداف دوري المحترفين السعودي 3 مواسم متتالية.
"السومة" يكشف حقيقة خلافه مع "المحياني"محمد السيّد الخليج 365 2018-12-17
كشف اللاعب عمر السومة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود خلاف بينه وبين موسى المحياني إداري الفريق، وأن عدم لعبه في مباراة الشباب جاء بسبب ذلك الخلاف.
وغرد السومة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "السلام عليكم. أحب أن أقول لكم شيئًا، أقسم بالله العظيم إنكم ظالمون لموسى المحياني كثيرًا، ولا توجد مشكلة بيننا، ولم أُستبعد عن اللقاء بأي قرار إداري، ونتمنى من الجميع التركيز على الدعم في المباراة القادمة، وعدم الالتفات للإشاعات".
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود خلافات قوية بين اللاعب من جهة والمدرب غويدي وموسى المحياني من جهة أخرى، وأن المدرب طالب باستبعاد اللاعب تمامًا عن الفريق، وأن غيابه عن مباراة الشباب كان بسبب ذلك الخلاف.
ويعد السومة من أبرز المهاجمين الأجانب واللاعبين المحترفين في تاريخ النادي الأهلي؛ إذ قدم أداء مبهرًا منذ قدومه، حصل إثره على لقب هداف دوري المحترفين السعودي 3 مواسم متتالية.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
12:09 AM
كشف اللاعب عمر السومة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود خلاف بينه وبين موسى المحياني إداري الفريق، وأن عدم لعبه في مباراة الشباب جاء بسبب ذلك الخلاف.
وغرد السومة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "السلام عليكم. أحب أن أقول لكم شيئًا، أقسم بالله العظيم إنكم ظالمون لموسى المحياني كثيرًا، ولا توجد مشكلة بيننا، ولم أُستبعد عن اللقاء بأي قرار إداري، ونتمنى من الجميع التركيز على الدعم في المباراة القادمة، وعدم الالتفات للإشاعات".
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود خلافات قوية بين اللاعب من جهة والمدرب غويدي وموسى المحياني من جهة أخرى، وأن المدرب طالب باستبعاد اللاعب تمامًا عن الفريق، وأن غيابه عن مباراة الشباب كان بسبب ذلك الخلاف.
ويعد السومة من أبرز المهاجمين الأجانب واللاعبين المحترفين في تاريخ النادي الأهلي؛ إذ قدم أداء مبهرًا منذ قدومه، حصل إثره على لقب هداف دوري المحترفين السعودي 3 مواسم متتالية.
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المصدر : الخليج 365
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