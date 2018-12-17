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شكرا لقرائتكم متى يُفصح عن الدخل في #حساب_المواطن ؟ .. مع التسجيل أم بعد القبول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
تساءل مواطن عن موعد الإفصاح عن الدخل في حساب متابعات الخليج 365، هل يكون مع التسجيل في البرنامج أم بعد أن يصبح مؤهلًا لاستلام الدعم بشكل رسمي؟
ورد حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة العملاء على الاستفسار بالتأكيد على أنه لابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لديه لاستكمال عملية “التسجيل”؛ حتى لا يؤثر على أهليته واستحقاقه.
وأعلن حساب متابعات الخليج 365، أمس الأحد، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 13.
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