شكرا لقرائتكم رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس النواب العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله آل الشيخ، أمس الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في الرياض.

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي في وقت سابق أنه توجه برفقة وفد نيابي، إلى المملكة في زيارة رسمية استجابة لدعوة رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ.

وأشار في بيان له إلى أنه من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وعددًا من الأمراء والمسؤولين هناك؛ لبحث سبل التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن مناقشة الأوضاع في المنطقة.

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