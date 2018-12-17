شكرا لقرائتكم البشير في دمشق .. زيارة أول رئيس عربي #سوريا منذ اندلاع الأزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

وصل الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى دمشق في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الأزمة السورية.

وعقد البشير وبشار الأسد جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سورية والمنطقة.

وأكد البشير وبشار الأسد في بيان مشترك صدر مساء اليوم الأحد أن أزمات المنطقة تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير: إن سوريا دولة مواجهة وإضعافها يضعف القضايا العربية.

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