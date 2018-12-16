السعودية اليوم / أكثر من 145 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات بتعليم حائل

حائل 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأدى أكثر من 145 ألف من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمنطقة حائل اليوم اختباراتهم للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440/1439 هـ بكل يسر وسهوله حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات 73331 طالباً و 72246 طالبة في 1628 مدرسة بالمنطقة.ووقف مدير عام التعليم بحائل الدكتور يوسف الثويني على سير الاختبارات في مدارس قطاع بقعاء أطمأن خلالها على لجان الاختبارات واكتمال التجهيزات والخدمات وكذلك وسائل الراحة التي تم توفيرها بالمدارس من أجل تيسير إجراء الاختبارات بالإضافة إلى متابعة غرف التحكم الخاصة بالاختبارات ومتابعة الطلاب أثناء سير الاختبار وبعده.كما تفقدت القيادات التعليمية والمشرفين التربويين بالمنطقة عدداً من المدارس في قطاعات التعليم التابعة لتعليم حائل وذلك للاطمئنان على سير الاختبارات وأعمال اللجان وقاعات الاختبارات كما أطلعوا على أداء أبنائهم الطلاب ، متمنين لهم التوفيق والنجاح .من جانبها قدمت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل خدمة الهاتف الاستشاري لتلقي الاتصالات من الطالبات والمعلمات والمرشدات الطلابيات في فترة الاختبارات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءاً .// انتهـى //23:10ت م0190