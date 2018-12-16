السعودية اليوم / جمعيتا الورد الطائفي و النحالين تشاركان في مهرجان العسل البلدي ومنتجات الورد الطائفي بالرياض



الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

تشارك جمعية الورد الطائفي وجمعية النحالين في مهرجان العسل البلدي ومنتجات الورد ، الذي تقام فعالياتة في ساحة الجزيرة بالرياض .

وأوضح مدير جمعيه النحالين بالطائف عبد العزيز محسن الطلحي أن جمعيه النحالين هي جمعية تعاونية ومن أوائل الجمعيات المختصصة بالنحل والعسل والذي أنشئت عام 1433هـ وتهدف إلى تشجيع الشباب لإنشاء المناحل ، كما تهدف إلى مراقبه باعة العسل ومراقبة الجوالين منهم ، بالإضافة إلى رقابتها علي النحالين ، وحمايه السوق من العسل المغشوش ، مبيناً أن النحل البلدي يعد من اجود سلالات النحل لتحملة البرد ومناسبتة للبيئة ، كما أن النحل البلدي أفضل من النحل المستورد لتعودة علي طبيعة الأرض ، وخلوة من الأمراض على النقيض بالنسبة للنحل المستورد .

وتعرض جمعيه النحالين في المهرجان أدوات النحل وأغذية النحل وجميع احتياجات النحل والنحالين .كما تشارك جمعية الورد بمنتجات الورد الطائفي وتعريف الزوار بانواعة، وكيفية العناية به .

// انتهي //

22:27ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستشارك جمعية الورد الطائفي وجمعية النحالين في مهرجان العسل البلدي ومنتجات الورد ، الذي تقام فعالياتة في ساحة الجزيرة بالرياض .وأوضح مدير جمعيه النحالين بالطائف عبد العزيز محسن الطلحي أن جمعيه النحالين هي جمعية تعاونية ومن أوائل الجمعيات المختصصة بالنحل والعسل والذي أنشئت عام 1433هـ وتهدف إلى تشجيع الشباب لإنشاء المناحل ، كما تهدف إلى مراقبه باعة العسل ومراقبة الجوالين منهم ، بالإضافة إلى رقابتها علي النحالين ، وحمايه السوق من العسل المغشوش ، مبيناً أن النحل البلدي يعد من اجود سلالات النحل لتحملة البرد ومناسبتة للبيئة ، كما أن النحل البلدي أفضل من النحل المستورد لتعودة علي طبيعة الأرض ، وخلوة من الأمراض على النقيض بالنسبة للنحل المستورد .وتعرض جمعيه النحالين في المهرجان أدوات النحل وأغذية النحل وجميع احتياجات النحل والنحالين .كما تشارك جمعية الورد بمنتجات الورد الطائفي وتعريف الزوار بانواعة، وكيفية العناية به .// انتهي //22:27ت م0186

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