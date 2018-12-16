السعودية | 525.4 مليار ريال أرباح المصارف خلال 17 عاما .. 40 % منها لـ “الراجحي” و”الأهلي”

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:08 مساءً, 16 ديسمبر 2018 م

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بلغت قيمة أرباح المصارف السعودية منذ عام 2002 حتى نهاية الربع الثالث 2018 نحو 525.36 مليار ريال أي خلال قرابة 17 عاما، فيما جاء عام 2017 الأعلى بأرباح قيمتها 44.96 مليار ريال.

ووفقا لـ”الاقتصادية” ، استحوذ “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي التجاري” على 39.9 في المائة من أرباح المصارف خلال الفترة نفسها.

وبلغت أرباح “مصرف الراجحي” نحو 107.27 مليار ريال تشكل نحو 20.4 في المائة، فيما بلغت أرباح “البنك الأهلي التجاري” نحو 102.273 مليار ريال تمثل نحو 19.5 في المائة من مجموع أرباح المصارف. وجاء في المركز الثالث “سامبا” بـ 70.81 مليار ريال تمثل نحو 13.5 في المائة، والمركز الرابع “بنك الرياض” بـ 51.88 مليار ريال تشكل نحو 9.9 في المائة، والخامس بنك “ساب” بـ 48.93 مليار ريال تمثل نحو 9.3 في المائة.

ثم في المركز السادس “البنك السعودي الفرنسي” بـ 45.71 مليار ريال تشكل نحو 8.7 في المائة، وفي الترتيب السابع “العربي الوطني” بـ 37.49 مليار ريال تمثل نحو 7.1 في المائة. وفي المركز الثامن “البنك الأول” الذي كان اسمه سابقا “البنك السعودي الهولندي” بأرباح قيمتها 17.29 مليار ريال تمثل نحو 3.3 في المائة من المجموع.

تاسعا حل “البنك السعودي للاستثمار” بـ 16.01 مليار ريال تشكل نحو 3 في المائة، وعاشرا حل “مصرف الإنماء” بـ 11.28 مليار ريال، علما أن المصرف حقق أرباحا أعلى من بنك الجزيرة وقد أسس المصرف بعد تأسيس بنك الجزيرة بـ 31 عاما.

وفي المركز الحادي عشر حل بنك “الجزيرة” بأرباح قدرها 10.07 مليار ريال تمثل 1.9 في المائة من المجموع، وفي المركز الثاني عشر والأخير حل بنك “البلاد” بأرباح قدرها 6.34 مليار ريال تشكل نحو 1.2 في المائة من المجموع.