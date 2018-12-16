شكرا لقرائتكم الجبير ونظيره البحريني يضربان مثالًا على المحبة بتغريدات التهنئة والشكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد موقع “تويتر”، مساء اليوم الأحد، عبارات محبة وتقدير جمعت بين وزير الخارجية عادل الجبير ونظيره البحريني خالد بن أحمد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني في البحرين.

وهنأ الجبير مملكة البحرين الشقيقة حكومة وشعبًا باليوم الوطني، خاصًّا بالتهنئة الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية في البحرين، مشددًا على أن: أفراحنا واحدة ومسارنا واحد.

من جهته، رد خالد بن أحمد على الجبير في تعليق ودود قال فيه: كلماتك الطيبة تجدد ما في قلبي لك من حب في الله أخي العزيز.

وتابع خالد بن أحمد: “حفظ الله بلدي المملكة العربية السعودية وأعز مقامها بين الدول وأسأل المولى عز وجل أن يحفظك وينصرك ويوفقك في خدمة بلدنا العزيز”.

وفي وقت سابق، أقامت مطارات الرياض، احتفالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين الشقيقة؛ تعبيرًا عن روابط الأخوَّة والمحبة التي تجمع المملكتين.

وتوشحت صالات مطار العاصمة بألوان العلم البحريني، فيما تضمنت الاحتفالية عدة فعاليات مختلفة، كان أبرزها استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء في مملكة البحرين.

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