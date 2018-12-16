شكرا لقرائتكم #فايز_المالكي يوجه رسالة لمن يتهمه بالتمثيل في عمل الخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الفنان فايز المالكي أن بعض الناس يتهمونه بأنه يمثل حب الإنسانية وعمل الخير، ولهؤلاء يقول: “من ينافق يمكن أن ينافق يوم أو يومين وليس كل هذا العمر.. و من رحمة الله عليّ أنني مستمر في هذا المجال من سنين”.

وتابع المالكي في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن “خرجت بالحالات الإنسانية من الخفاء للعلن بعد أن كثرت الحالات وصار الطلب أكثر من العرض، وصرت بمجرد أن أعلن عن حالة على تويتر أجد من يتكفل بها من أهل الخير في ساعات”.

وأضاف: “في كل منطقة عندي شباب متعاونون أي حالة تأتيني أسألهم عنهم، ويتابعون الحالة بعد التأكد منها”.

وأردف المالكي: “لا تحول على حساب أحد يضع حسابه على أي موقع، خاصة لو في خارج المملكة، والصحيح أن تذهب بنفسك وتتأكد وتسدد احتياجات الحالة.. العمل الإنساني لا يحتاج بهرجة، ولا أن تكون لديك شهادة ولا ولد شيخ ولا عندك 100 مليون في البنك، والعمل الخيري يحتاج فقط إنسان عنده قلب يحسّ بالآخرين”.

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