شكرا لقرائتكم نشرة “المواطن”.. أهم 6 أخبار محلية اليوم الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن الفهد

تقدم “متابعات الخليج 365” لقرائها نشرة لأهم6 أخبار محلية اليوم الأحد؛ وذلك تسهيلًا على القراء لمواكبة التطورات والأحداث.

بدء الاختبارات:

بدأ طلاب وطالبات المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في كافة مناطق المملكة صباح اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1439هـ/ 1440هـ.

للاطلاع على الخبر كاملًا هنا.

التعليم ترد على ضجة مقرر الفلسفة:

ردت وزارة التعليم على استفسارات حول مقرر الفلسفة الذي تعتزم الوزارة تدريسه في المرحلة الثانوية.

وأكدت التعليم أن المقرر يُعنى بمهارات التفكير القائمة على المنهج الفلسفي المعزز للقدرات الذهنية ويشجع على طرح الأسئلة، ولاعلاقة له بما يمس الثوابت الدينية.

للاطلاع على الخبر كاملًا هنا.

انطلاق مهرجان الجنادرية 33 الخميس المقبل برعاية الملك:

أعلن وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن عياف، انطلاق مهرجان الجنادرية الـ33 يوم الخميس المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.

يمكن الاطلاع على الخبر كاملًا هنا

بيان بشأن بودرة الأطفال بالأسواق المحلية:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن منتجات بودرة “التالك” الموجودة في الأسواق السعودية خالية من مادة الأسبستوس التي تربطها بعض الدراسات بمرض السرطان، مشيرةً إلى أن “الأسبستوس” من المواد المحظورة في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة.

يمكن الاطلاع على الخبر كاملًا من هنا

حساب متابعات الخليج 365 يستقبل اعتراضات الدعم للدفعة الـ13:

أعلن حساب متابعات الخليج 365 اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 13.

يمكن الاطلاع على التفاصيل كاملةً على الرابط هنا

إعلان ميزانية 2019:

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن موعد إعلان ميزانية المملكة لعام 2019.

ويمكن الاطلاع على الخبر كاملًا من هنا

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.