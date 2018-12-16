شكرا لقرائتكم هنا الرابط.. #التعليم تدعو للتسجيل في برنامج الأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ودعمًا للتحول الرقمي، دعت وزارة التعليم، ممثلة في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، المعلمين للتسجيل في برنامج الأمن السيبراني بالشراكة مع شركة سيسكو العالمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن آخر موعد للتسجيل 15/ 4/ 1440هـ، وللتسجيل يجب الضغط على الرابط المرفق هنا.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.