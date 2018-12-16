شكرا لقرائتكم الإسكان : جاور أشرف الخلق في المدينة المنورة بقسط شهري 1,090 ريالًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أطلقت وزارة الإسكان مشروع الجوار السكني للمستفيدين في منطقة المدينة المنورة.

وقالت وزارة الإسكان: “جاوِر أشرف الخلق في الحي السكني الذي يبعد حوالي 6 كيلو متر من المسجد النبوي الشريف، حيث تم إطلاق مشروع الجوار السكني لأهالينا المستفيدين في المدينة المنورة للحجز والمعاينة، بسعر يبدأ من 326,880 ريالًا وقسط شهري في متناول اليد يبدأ من 1,090 ريالًا”.

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