شكرا لقرائتكم #مطارات_الرياض تحتفل بـ #اليوم_الوطني_البحريني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أقامت مطارات الرياض، اليوم الأحد، احتفالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين الشقيقة؛ تعبيرًا عن روابط الأخوَّة والمحبة التي تجمع المملكتين.

وتوشحت صالات مطار العاصمة بألوان العلم البحريني، فيما تضمنت الاحتفالية عدة فعاليات مختلفة، كان أبرزها استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء في مملكة البحرين.

وجاءت هذه الاحتفالية لتؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين، متمنيةً لمملكة البحرين قيادةً وشعبًا المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

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