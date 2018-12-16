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شكرا لقرائتكم #الاتصالات_السعودية تغلق جميع فروعها الأربعاء المقبل والسبب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الاتصالات السعودية إغلاق فروعها لمدة يوم واحد؛ لتعزيز كفاءة خدماتها.
وأكدت الاتصالات السعودية أن إغلاق الفروع يأتي أيضًا لتشجيع استخدام قنواتها الرقمية، موضحةً أنها ستغلق جميع الفروع يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 ديسمبر 2018 ليوم واحد فقط.
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