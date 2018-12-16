الان تتابع فريق طبي بمستشفى الخميس العام ينقذ حياة مصاب بحادث مروري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 -عبدالله العازمي:

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام من إنقاذ حياة مصاب وصل لقسم الطوارئ وهو في حالة حرجة وغير مستقرة، وذلك إثر تعرضه لحادث مروري.

وفي التفاصيل فقد حضر المصاب والذي يبلغ من العمر 38 سنة إلى قسم الطوارئ و كان في حالة حرجة وغير مستقرة وبعد الكشف تبين وجود نزف شديد داخل البطن وتم عمل الإسعافات الطارئة و اللازمة للمريض بقسم الطوارئ ثم تم نقله مباشرة إلى قسم العمليات حيث أجريت له عملية استكشافية للبطن وتبين وجود تجمع دموي داخل البطن ناجم عن إصابة في الكبد وإصابة في الطحال مع وجود تهتك في الوريد المساريقي العلوي “الوريد الأساسي لأمعاء البطن ” عند الحافة السفلية لغدة البنكرياس والذي أدى الى حدوث النزف الشديد.

وتمكن الفريق الطبي من السيطرة على مكان النزف وخياطة الوريد حسب الإجراءات الطبية المعتمدة وقد خرج المريض من المستشفى بعد فترة من التنويم بالعناية المركزة وهو بحالة مستقرة.