الان تتابع الجبير يهنئ وزير خارجية البحرين: فرحنا واحد ومسارنا واحد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
قدم وزير الخارجية عادل الجبير، التهنئة، الأحد، إلى مملكة البحرين حكومة وشعبا بمناسة احتفالات اليوم الوطني.
كما قدم الجبير على حسابه الرسمي عبر تويتر التهنئة إلى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، قائلا “فرحنا واحد.. مسارنا واحد”
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