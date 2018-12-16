"هواوي السعودي" تعلن تعيين "بيل يو" نائباً لرئيس الشركة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن المملكة تعد من الأسواق الإستراتيجية على مستوى العالم

أعلنت "هواوي السعودية" عن تعيين "بيل يو" في منصب نائب الرئيس بدءاً من منتصف شهر ديسمبر 2018 خلفاً لـ"بابلو نينغ" الذي قام بهذا الدور منذ بداية عام 2015م.

وبهذه المناسبة، أعرب "يو" عن سعادته وحماسه لتواجده في السعودية، مؤكّداً أن سوق المملكة يعتبر من الأسواق الإستراتيجية للشركة على مستوى العالم، ونحن سنستمر في التزامنا تجاه هذه السوق بتوفير أحدث الخدمات والتقنيات التي تلبّي الاحتياجات الفعلية للمستخدمين"، لافتاً إلى أنّه "يتطلع وفريق الشركة للعمل على الاستمرار في زيادة معدل نمو شركة هواوي في الفترة المقبلة".

يذكر "يو" تدرج في عدة مناصب داخل الشركة، خلال السنوات الماضية، نظراً لجهوده المتواصلة وخبرته الواسعة في كافة الإدارات التي عمل بها، وقاد تطوير مجموعة هواوي للأعمال المستهلكين في سلطنة عمان والبحرين، حيث كان مسؤولاً عن توجيه إستراتيجية العلامة التجارية، وتعزيز شراكات الموزعين، وتوطين الخدمات، وبناء مركز الإدارة في عمان لإدارة ثلاث بلدان أخرى.

وقبل انضمامه إلى هواوي، عمل "يو" لصالح شركة شان أوتو ليميتد، وكان مسؤولاً عن أعمال المبيعات من 2007 إلى 2011. وقد عمل مع هواوي منذ عام 2011 كمدير حسابات في إدارة المبيعات في العراق وسلطنة عمان.

ويملك "يو" أكثر من عشر سنوات من الخبرة في مجال المبيعات، ويحمل درجة البكالوريوس في هندسة المركبات من جامعة تشانغشا للعلوم والتكنولوجيا في الصين.

من جهته، أعرب نائب الرئيس السابق "بابلو نينغ" عن امتنانه "لكل العاملين في هواوي السعودية على ما بذلوه من جهود حثيثة خلال فترة توليه منصبه"، متقدّماً "بالشكر والعرفان لكل موظفي الشركة في السعودية لما أظهروه من تفانٍ وإخلاص في عملهم من أجل الاستمرار في النهوض بالشركة وتحقيق نجاحات متتالية"، مؤكّداً أن "موظفي الشركة هم الركيزة الأساسية ومصدر النجاح"، مختتماً بالقول: "ستظلّ السعودية دائماً بلدي الثاني، وأتطلع لزيارتها مرة أخرى في المستقبل القريب".