مرور العاصمة المقدسة: لم نسجل أي مخالفة أو حوادث للطلاب

محمد بن مسعود - الدمام - في ظل انتشار مروري ووجود مكثف للدوريات

أكدت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة أنها لم تسجل أي حادثة، بفضل الله، كان أحد أطرافها من طلاب المدارس، ولَم ترصد ما يعكر صفو أجواء الاختبارات في مكة المكرمة.

وبدورها، وثقت "الخليج 365" انتشار دوريات المرور ووجودها الميداني في ساعات الصباح الأولى وحتى خروج طلاب المدارس، والتي استمرت إلى ما بعد الظهر، وتمركزها في نقاط منع الشاحنات على أطراف العاصمة المقدسة ومداخلها.

وركزت دوريات المرور على تكثيف وجودها الميداني ومنع دخول الشاحنات، بالإضافة إلى انتشار أكثر من 110 دوريات مرور ما بين "دوريات ومرور سري ودوريات البحث والتحري"، إضافة إلى 20 دراجة نارية و25 فرداً.

من جانبها قالت إدارة مرور العاصمة المقدسة لـ"الخليج 365": إنها لم ترصد أي مخالفات مرورية تستوجب تدخلها، ولَم تسجل أي حادثة مرورية تتعلق بطلاب المدارس بنين وبنات أو حافلات نقل الطلاب.

