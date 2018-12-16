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انت الان تتابع مرور العاصمة المقدسة: لم نسجل أي مخالفة أو حوادث للطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة أنها لم تسجل أي حادثة، بفضل الله، كان أحد أطرافها من طلاب المدارس، ولَم ترصد ما يعكر صفو أجواء الاختبارات في مكة المكرمة.
وبدورها، وثقت "الخليج 365" انتشار دوريات المرور ووجودها الميداني في ساعات الصباح الأولى وحتى خروج طلاب المدارس، والتي استمرت إلى ما بعد الظهر، وتمركزها في نقاط منع الشاحنات على أطراف العاصمة المقدسة ومداخلها.
وركزت دوريات المرور على تكثيف وجودها الميداني ومنع دخول الشاحنات، بالإضافة إلى انتشار أكثر من 110 دوريات مرور ما بين "دوريات ومرور سري ودوريات البحث والتحري"، إضافة إلى 20 دراجة نارية و25 فرداً.
من جانبها قالت إدارة مرور العاصمة المقدسة لـ"الخليج 365": إنها لم ترصد أي مخالفات مرورية تستوجب تدخلها، ولَم تسجل أي حادثة مرورية تتعلق بطلاب المدارس بنين وبنات أو حافلات نقل الطلاب.
مرور العاصمة المقدسة: لم نسجل أي مخالفة أو حوادث للطلابأحمد العبدالله الخليج 365 2018-12-16
أكدت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة أنها لم تسجل أي حادثة، بفضل الله، كان أحد أطرافها من طلاب المدارس، ولَم ترصد ما يعكر صفو أجواء الاختبارات في مكة المكرمة.
وبدورها، وثقت "الخليج 365" انتشار دوريات المرور ووجودها الميداني في ساعات الصباح الأولى وحتى خروج طلاب المدارس، والتي استمرت إلى ما بعد الظهر، وتمركزها في نقاط منع الشاحنات على أطراف العاصمة المقدسة ومداخلها.
وركزت دوريات المرور على تكثيف وجودها الميداني ومنع دخول الشاحنات، بالإضافة إلى انتشار أكثر من 110 دوريات مرور ما بين "دوريات ومرور سري ودوريات البحث والتحري"، إضافة إلى 20 دراجة نارية و25 فرداً.
من جانبها قالت إدارة مرور العاصمة المقدسة لـ"الخليج 365": إنها لم ترصد أي مخالفات مرورية تستوجب تدخلها، ولَم تسجل أي حادثة مرورية تتعلق بطلاب المدارس بنين وبنات أو حافلات نقل الطلاب.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
10:21 PM
في ظل انتشار مروري ووجود مكثف للدوريات
أكدت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة أنها لم تسجل أي حادثة، بفضل الله، كان أحد أطرافها من طلاب المدارس، ولَم ترصد ما يعكر صفو أجواء الاختبارات في مكة المكرمة.
وبدورها، وثقت "الخليج 365" انتشار دوريات المرور ووجودها الميداني في ساعات الصباح الأولى وحتى خروج طلاب المدارس، والتي استمرت إلى ما بعد الظهر، وتمركزها في نقاط منع الشاحنات على أطراف العاصمة المقدسة ومداخلها.
وركزت دوريات المرور على تكثيف وجودها الميداني ومنع دخول الشاحنات، بالإضافة إلى انتشار أكثر من 110 دوريات مرور ما بين "دوريات ومرور سري ودوريات البحث والتحري"، إضافة إلى 20 دراجة نارية و25 فرداً.
من جانبها قالت إدارة مرور العاصمة المقدسة لـ"الخليج 365": إنها لم ترصد أي مخالفات مرورية تستوجب تدخلها، ولَم تسجل أي حادثة مرورية تتعلق بطلاب المدارس بنين وبنات أو حافلات نقل الطلاب.
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المصدر : الخليج 365
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