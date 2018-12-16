فريق طبي بمستشفى الخميس العام ينقذ حياة مصاب بحادث مروري

محمد بن مسعود - الدمام - عانى من تجمع دموي بسبب إصابة الكبد والطحال.. وحالته مستقرة

أنقذ فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام حياة مصاب تم إحضاره للطوارئ وهو في حالة حرجة وغير مستقرة، إثر تعرضه لحادث مروري.

وحضر المصاب والذي يبلغ من العمر 38 عاماً إلى قسم الطوارئ وكان في حالة حرجة وغير مستقرة، وبعد الكشف تبين وجود نزف شديد داخل البطن ،وتم عمل الإسعافات الطارئة واللازمة للمريض بقسم الطوارئ، ثم تم نقله مباشرة إلى قسم العمليات حيث أجريت له عملية استكشافية للبطن وتبين وجود تجمع دموي داخل البطن ناجم عن إصابة في الكبد وإصابة في الطحال مع وجود تهتك في الوريد المساريقي العلوي "الوريد الأساسي لأمعاء البطن " عند الحافة السفلية لغدة البنكرياس والذي أدى إلى حدوث النزف الشديد.

و تمكن الفريق الطبي -بفضل الله- من السيطرة على مكان النزف وخياطة الوريد حسب الإجراءات الطبية المعتمدة، وقد خرج المريض من المستشفى بعد فترة من التنويم بالعناية المركزة وهو بحالة مستقرة ولله الحمد.