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انت الان تتابع للشهر الثالث على التوالي.. "أبغض الحلال" يتراجع في محاكم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت حالات الطلاق المسجَّلة في محاكم السعودية للشهر الثالث على التوالي منذ بداية العام الجاري 1440 هـ؛ إذ سجلت المحاكم خلال الشهر المنصرم 3989 حالة طلاق.
وسجَّلت المحاكم في أنحاء السعودية كافة خلال شهر صفر 4773 حالة طلاق، فيما كانت صكوك الطلاق الموثقة في المحاكم خلال محرم 5340 صك طلاق.
وكشف التقرير البياني الشهري الصادر عن وزارة العدل لأعمال المحاكم وكتابات العدل خلال شهر ربيع الأول أن 49 % من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة الشهر الماضي كانت من منطقتَي مكة المكرمة الرياض.
وتراوح عدد الصكوك المسجَّلة يوميًّا في جميع مناطق السعودية بين 134 و283 صكًّا يوميًّا، وتراوحت الصكوك الصادرة خلال الـ12 شهرًا الماضية بين 2376 كحد أدنى، و5558 كحد أعلى.
للشهر الثالث على التوالي.. "أبغض الحلال" يتراجع في محاكم السعوديةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-12-16
تراجعت حالات الطلاق المسجَّلة في محاكم السعودية للشهر الثالث على التوالي منذ بداية العام الجاري 1440 هـ؛ إذ سجلت المحاكم خلال الشهر المنصرم 3989 حالة طلاق.
وسجَّلت المحاكم في أنحاء السعودية كافة خلال شهر صفر 4773 حالة طلاق، فيما كانت صكوك الطلاق الموثقة في المحاكم خلال محرم 5340 صك طلاق.
وكشف التقرير البياني الشهري الصادر عن وزارة العدل لأعمال المحاكم وكتابات العدل خلال شهر ربيع الأول أن 49 % من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة الشهر الماضي كانت من منطقتَي مكة المكرمة الرياض.
وتراوح عدد الصكوك المسجَّلة يوميًّا في جميع مناطق السعودية بين 134 و283 صكًّا يوميًّا، وتراوحت الصكوك الصادرة خلال الـ12 شهرًا الماضية بين 2376 كحد أدنى، و5558 كحد أعلى.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
09:39 PM
تراجعت حالات الطلاق المسجَّلة في محاكم السعودية للشهر الثالث على التوالي منذ بداية العام الجاري 1440 هـ؛ إذ سجلت المحاكم خلال الشهر المنصرم 3989 حالة طلاق.
وسجَّلت المحاكم في أنحاء السعودية كافة خلال شهر صفر 4773 حالة طلاق، فيما كانت صكوك الطلاق الموثقة في المحاكم خلال محرم 5340 صك طلاق.
وكشف التقرير البياني الشهري الصادر عن وزارة العدل لأعمال المحاكم وكتابات العدل خلال شهر ربيع الأول أن 49 % من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة الشهر الماضي كانت من منطقتَي مكة المكرمة الرياض.
وتراوح عدد الصكوك المسجَّلة يوميًّا في جميع مناطق السعودية بين 134 و283 صكًّا يوميًّا، وتراوحت الصكوك الصادرة خلال الـ12 شهرًا الماضية بين 2376 كحد أدنى، و5558 كحد أعلى.
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المصدر : الخليج 365
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