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محمد بن مسعود - الدمام - لمدة 10 سنوات بين الطرفين وقعت جمعية بنيان الخيرية، اليوم الأحد مع حلبة سباق السيارات "دووس كارتينج " عقد اتفاقية شراكة بين الطرفين، لمدة 10 سنوات، تهدف لإتاحة المجال لمشاركة الأطفال ضمن بطولات السباقات المختلفة وإقامة سباق متخصص لهذه الفئة العمرية. حضر التوقيع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة. "بنيان" توقع عقد شراكة مع حلبة سباق السيارات "دووس كارتينج " صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16 وقعت جمعية بنيان الخيرية، اليوم الأحد مع حلبة سباق السيارات "دووس كارتينج " عقد اتفاقية شراكة بين الطرفين، لمدة 10 سنوات، تهدف لإتاحة المجال لمشاركة الأطفال ضمن بطولات السباقات المختلفة وإقامة سباق متخصص لهذه الفئة العمرية. حضر التوقيع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة. 16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440 09:50 PM لمدة 10 سنوات بين الطرفين لمدة 10 سنوات بين الطرفين وقعت جمعية بنيان الخيرية، اليوم الأحد مع حلبة سباق السيارات "دووس كارتينج " عقد اتفاقية شراكة بين الطرفين، لمدة 10 سنوات، تهدف لإتاحة المجال لمشاركة الأطفال ضمن بطولات السباقات المختلفة وإقامة سباق متخصص لهذه الفئة العمرية. حضر التوقيع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "بنيان" توقع عقد شراكة مع حلبة سباق السيارات "دووس كارتينج " ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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