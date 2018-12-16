وزير الحرس الوطني يزور مقر "جناح الجوف الجديد"

محمد بن مسعود - الدمام - زار وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف، مساء اليوم، مقر الجوف الجديد بالجنادرية، حيث كان في استقباله رئيس وفد الجوف الدكتور نواف الذويبان، وعدد من أعضاء الوفد، حيث قام بجولة على المقر وأقسامه.

وعبّر الوزير عن إعجابه بالمقر وأجنحته وتصميمه، كما وجّه شكره للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، على ما بذلاه من اهتمام بمشاركة الجوف المميزة، متمنيًا التوفيق للمشاركين في مهرجان الجنادرية 33.

ووجّه رئيس الوفد الشكر لوزير الحرس الوطني على تلك الزيارة ولكل ما يجدونه من دعم وتشجيع من مسؤولي الوزارة.

