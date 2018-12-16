"الحكمي" رئيس مركز القريع بني مالكللمرتبة الـ10

محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين أميرمنطقة مكة المكرمة، بترقية محمد بن مسعد الحكمي، رئيس مركز القريع بني مالك، إلى المرتبة العاشرة.

فيما عبَّر "الحكمي" عن شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة،ونائبه الأمير عبدالله بن بندر؛ وذلك على الثقة التي مُنحت له، معتبرًا إياها دافعًا لخدمة المركز.