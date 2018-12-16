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محمد بن مسعود - الدمام - تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، إصدار 157 تصريحاً جوياً وبرياً وحماية للقوافل في اليمن خلال 3 أيام. وأوضح "التحالف" أنه أصدر 23 تصريحاً جوياً، وتصريحين بريين، و103 تصاريح لحماية القوافل، وفقاً لقناة "الإخبارية". وأفاد "التحالف"، وبحسب "الإخبارية"، أنه جرى إصدار 19 تصريحاً لسفن متجهة للموانئ اليمنية.

وأضاف أن السفن المصرح لها تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية.



"التحالف": إصدار 157 تصريحاً لسفن وقوافل متجهة لليمن خلال 3 أيام صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، إصدار 157 تصريحاً جوياً وبرياً وحماية للقوافل في اليمن خلال 3 أيام. وأوضح "التحالف" أنه أصدر 23 تصريحاً جوياً، وتصريحين بريين، و103 تصاريح لحماية القوافل، وفقاً لقناة "الإخبارية". وأفاد "التحالف"، وبحسب "الإخبارية"، أنه جرى إصدار 19 تصريحاً لسفن متجهة للموانئ اليمنية.

وأضاف أن السفن المصرح لها تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية.

16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440 09:19 PM تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، إصدار 157 تصريحاً جوياً وبرياً وحماية للقوافل في اليمن خلال 3 أيام. وأوضح "التحالف" أنه أصدر 23 تصريحاً جوياً، وتصريحين بريين، و103 تصاريح لحماية القوافل، وفقاً لقناة "الإخبارية". وأفاد "التحالف"، وبحسب "الإخبارية"، أنه جرى إصدار 19 تصريحاً لسفن متجهة للموانئ اليمنية.

وأضاف أن السفن المصرح لها تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية.



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المصدر : الخليج 365