- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "التحالف": إصدار 157 تصريحاً لسفن وقوافل متجهة لليمن خلال 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، إصدار 157 تصريحاً جوياً وبرياً وحماية للقوافل في اليمن خلال 3 أيام.
وأوضح "التحالف" أنه أصدر 23 تصريحاً جوياً، وتصريحين بريين، و103 تصاريح لحماية القوافل، وفقاً لقناة "الإخبارية".
وأفاد "التحالف"، وبحسب "الإخبارية"، أنه جرى إصدار 19 تصريحاً لسفن متجهة للموانئ اليمنية.
وأضاف أن السفن المصرح لها تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية.
"التحالف": إصدار 157 تصريحاً لسفن وقوافل متجهة لليمن خلال 3 أيامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، إصدار 157 تصريحاً جوياً وبرياً وحماية للقوافل في اليمن خلال 3 أيام.
وأوضح "التحالف" أنه أصدر 23 تصريحاً جوياً، وتصريحين بريين، و103 تصاريح لحماية القوافل، وفقاً لقناة "الإخبارية".
وأفاد "التحالف"، وبحسب "الإخبارية"، أنه جرى إصدار 19 تصريحاً لسفن متجهة للموانئ اليمنية.
وأضاف أن السفن المصرح لها تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
09:19 PM
تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، إصدار 157 تصريحاً جوياً وبرياً وحماية للقوافل في اليمن خلال 3 أيام.
وأوضح "التحالف" أنه أصدر 23 تصريحاً جوياً، وتصريحين بريين، و103 تصاريح لحماية القوافل، وفقاً لقناة "الإخبارية".
وأفاد "التحالف"، وبحسب "الإخبارية"، أنه جرى إصدار 19 تصريحاً لسفن متجهة للموانئ اليمنية.
وأضاف أن السفن المصرح لها تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "التحالف": إصدار 157 تصريحاً لسفن وقوافل متجهة لليمن خلال 3 أيام ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف": إصدار 157 تصريحاً لسفن وقوافل متجهة لليمن خلال 3 أيام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .