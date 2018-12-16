"السبيعي": تعليم بيشة اعتمد تعميم الوزارة بإلغاء الحوافز في الإجازات عدا الندب‎

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قال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي لـ"الخليج 365" إن تعليم بيشة يعتمد على تعميم وزير التعليم حول إمكانية منح إجازة المعلمين والمعلمات، والذي نص على إلغاء جميع الحوافز عدا الندب، حيث يمكن عودتهم بداية العام القادم.
وتفصيلاً، أوضح "السبيعي" أن تعليم بيشة يعتمد على تعميم الوزارة في إمكانية منح إجازة المعلمين والمعلمات جميعهم من الصفوف الأولية أو الأمن والسلامة أو النقل المدرسي أو تدريس غير التخصص، حيث الندب الكلي والجزئي ينفذ عند العودة العام القادم.
وأردف أن التوضيح جاء للرد على التساؤلات حول إمكانية منح إجازة للمعلمين والمعلمات، بأن تعليم بيشة اعتمد في ذلك تعميم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، والذي ينص صراحة على إلغاء جميع الحوافز عدا الندب، حيث يمكن عودتهم بداية العام الدراسي القادم.
"السبيعي": تعليم بيشة اعتمد تعميم الوزارة بإلغاء الحوافز في الإجازات عدا الندبسعود الدعجاني الخليج 365 2018-12-16
قال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي لـ"الخليج 365" إن تعليم بيشة يعتمد على تعميم وزير التعليم حول إمكانية منح إجازة المعلمين والمعلمات، والذي نص على إلغاء جميع الحوافز عدا الندب، حيث يمكن عودتهم بداية العام القادم.
وتفصيلاً، أوضح "السبيعي" أن تعليم بيشة يعتمد على تعميم الوزارة في إمكانية منح إجازة المعلمين والمعلمات جميعهم من الصفوف الأولية أو الأمن والسلامة أو النقل المدرسي أو تدريس غير التخصص، حيث الندب الكلي والجزئي ينفذ عند العودة العام القادم.
وأردف أن التوضيح جاء للرد على التساؤلات حول إمكانية منح إجازة للمعلمين والمعلمات، بأن تعليم بيشة اعتمد في ذلك تعميم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، والذي ينص صراحة على إلغاء جميع الحوافز عدا الندب، حيث يمكن عودتهم بداية العام الدراسي القادم.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
09:11 PM
ردًا على التساؤلات بشأن إمكانية منح إجازة للمعلمين والمعلمات
قال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي لـ"الخليج 365" إن تعليم بيشة يعتمد على تعميم وزير التعليم حول إمكانية منح إجازة المعلمين والمعلمات، والذي نص على إلغاء جميع الحوافز عدا الندب، حيث يمكن عودتهم بداية العام القادم.
وتفصيلاً، أوضح "السبيعي" أن تعليم بيشة يعتمد على تعميم الوزارة في إمكانية منح إجازة المعلمين والمعلمات جميعهم من الصفوف الأولية أو الأمن والسلامة أو النقل المدرسي أو تدريس غير التخصص، حيث الندب الكلي والجزئي ينفذ عند العودة العام القادم.
وأردف أن التوضيح جاء للرد على التساؤلات حول إمكانية منح إجازة للمعلمين والمعلمات، بأن تعليم بيشة اعتمد في ذلك تعميم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، والذي ينص صراحة على إلغاء جميع الحوافز عدا الندب، حيث يمكن عودتهم بداية العام الدراسي القادم.
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المصدر : الخليج 365
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