الإعلامي "محمد العرب" يهدي وسام العمل الوطني لأرواح شهداء عاصفة الحزم

محمد بن مسعود - الدمام - في مبادرة حظيت بتفاعل مئات الحسابات الخليجية في مواقع التواصل

أهدى مراسل الحزم الزميل الإعلامي "محمد العرب" وسام العمل الوطني البحريني، إلى أرواح شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وأمهاتهم وآبائهم وأولادهم وزوجاتهم، مؤكداً بأن الشهداء هم فخرنا وعزنا.

جاء ذلك بعد أن تم تكريمه اليوم من قبلِ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على هامش احتفالات اليوم الوطني البحريني بقصر الصخير.

وحظيت مبادرة الإعلامي محمد العرب بتفاعل مئات الحسابات من دول خليجية عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مهنئين بهذا التكريم، ومشيدين بما يقوم به من أعمال بطولية من خلال تغطيته الأحداث في اليمن وإبراز انتصارات التحالف على العدو الحوثي في جبهات عدة.