مدير تعليم نجران يتفقد سير الاختبارات في مدارس المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المشاريع الوطنية العملاقة تزين قاعات الاختبارات

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، اليوم, عدداً من المدارس في المنطقة بهدف الاطلاع على سير الاختبارات والاطمئنان على توفر جميع عوامل الاستقرار للطلاب في أول يوم من أيام الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام.

وأوضح مدير التعليم أن هذه الجولات تهدف للوقوف والاطمئنان على سير الاختبارات النهائية للعام الدراسي، وتفقد قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافق المدارس وتجهيزاتها، والالتقاء بالهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والاستماع لأهم الملاحظات، وآلية وانتظام سير الاختبارات.

وكانت مدارس المنطقة قد عملت على تهيئة الأجواء المناسبة من خلال تهيئة القاعات وتسميتها بالعديد من الأسماء التي تربط الطلاب بمجتمعهم، وتضمن لهم حق التميز من خلال وضع أسماء الشهداء والمرابطين وأسماء الطلاب المتفوقين، وأيضاً أبرز المعالم السياحية والأثرية بالمنطقة، ومسميات الرموز والأعلام من العلماء والمثقفين وأبرز المشاريع العملاقة التي يشهدها الوطن وتواكب رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تزويد الطلاب والطالبات بالمياه والعصائر لضمان قضائهم فترات الاختبارات بيسر وسهولة.

يُذكر أن أكثر من 46 ألف طالب وطالبة بتعليم نجران، أدَّوا اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1439-1440هـ في 110 مدارس متوسطة وثانوية, موزعة على مدارس نجران ومكاتب التعليم ومحافظات المنطقة، بمتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية؛ حيث يراقب الاختبارات مشرفو إدارة الإشراف التربوي.

