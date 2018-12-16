‏من جديد.. العلياني يطل عبر "معالي المواطن" بعد توقُّف سبعة أيام

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عاد الإعلامي علي العلياني اليوم مجددًا للظهور عبر برنامج معالي المواطن على قناة إم بي سي، وذلك بعد توقُّف دام أسبوعًا، سرت خلاله شائعات وتكهنات بمنعه من الظهور.
جاء ذلك بعد الشائعات والأخبار التي تم تداولها من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الصحف الإلكترونية، عن منع "العلياني" من الظهور من خلال برنامجه معالي المواطن.
وكانت صفحة البرنامج عبر "تويتر" قد كشفت في التاسع من ديسمبر أن مقدم البرنامج المذيع علي العلياني يتمتع بإجازة، وأشارت إلى أن تقديم البرنامج سيسند إلى المذيع "سامي جميل" مدير مكتب إم بي سي في جدة.
من جديد.. العلياني يطل عبر "معالي المواطن" بعد توقُّف سبعة أيامقاسم الخبراني الخليج 365 2018-12-16
عاد الإعلامي علي العلياني اليوم مجددًا للظهور عبر برنامج معالي المواطن على قناة إم بي سي، وذلك بعد توقُّف دام أسبوعًا، سرت خلاله شائعات وتكهنات بمنعه من الظهور.
جاء ذلك بعد الشائعات والأخبار التي تم تداولها من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الصحف الإلكترونية، عن منع "العلياني" من الظهور من خلال برنامجه معالي المواطن.
وكانت صفحة البرنامج عبر "تويتر" قد كشفت في التاسع من ديسمبر أن مقدم البرنامج المذيع علي العلياني يتمتع بإجازة، وأشارت إلى أن تقديم البرنامج سيسند إلى المذيع "سامي جميل" مدير مكتب إم بي سي في جدة.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
08:56 PM
سرت وقتها شائعات وتكهنات بمنعه من الظهور
عاد الإعلامي علي العلياني اليوم مجددًا للظهور عبر برنامج معالي المواطن على قناة إم بي سي، وذلك بعد توقُّف دام أسبوعًا، سرت خلاله شائعات وتكهنات بمنعه من الظهور.
جاء ذلك بعد الشائعات والأخبار التي تم تداولها من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الصحف الإلكترونية، عن منع "العلياني" من الظهور من خلال برنامجه معالي المواطن.
وكانت صفحة البرنامج عبر "تويتر" قد كشفت في التاسع من ديسمبر أن مقدم البرنامج المذيع علي العلياني يتمتع بإجازة، وأشارت إلى أن تقديم البرنامج سيسند إلى المذيع "سامي جميل" مدير مكتب إم بي سي في جدة.
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المصدر : الخليج 365
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