السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحه 9 ربيع الثاني1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظتي بلجرشي والمندق والمراكز التابعة لهما.

ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:28ت م

0179



الباحه 9 ربيع الثاني1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظتي بلجرشي والمندق والمراكز التابعة لهما.ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:28ت م0179

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