السعودية اليوم / 38 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس الجوف

سكاكا 09 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأدى صباح اليوم أكثر من 38 ألف طالب وطالبة في 301 مدرسة متوسطة وثانوية للبنين والبنات في منطقة الجوف ، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي .وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي سير الاختبارات في عدد من المدارس، واطمأن على اكتمال الخدمات التي تقدمها إدارات المدارس للطلاب، من تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الاختبارات، وملاحظة تناسب توزيع الطلاب على القاعات، وتهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات في يسر وسهولة، لتحقيق نتائج مثمرة .كما تابع المساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن أحمد الزيدان والمساعد للشؤون المدرسية أحمد بن مطلق المفرج سير الاختبارات في عدد من المدارس، وطالبوا قادة المدارس بنشر ثقافة عدم الخوف من الاختبارات، وتهيئة المكان المناسب وزرع الطمأنينة في نفوس الطلاب .// انتهى //21:26ت م0178