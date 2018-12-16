شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يطلع مسؤولة أمريكية على الأعمال الإغاثية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض، اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في مكتب إدارة النزاعات وعمليات الاستقرار دينيس ناتالي.

واستمعت المسؤولة الأمريكية لشرح من الدكتور عبدالله الربيعة عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للعديد من الدول المضارة والمنكوبة في العالم خصوصًا اليمن وسوريا، إذ بلغ إجمالي مشروعات المركز في اليمن 301 مشروعًا شملت المحافظات اليمنية كافة.

وتطرق الدكتور الربيعة للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب، ومنها تفجير آبار ومحطات المياه، وقصف الأحياء السكنية، مما أدى لمقتل وإصابة المئات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وانتهاكهم لمواثيق حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بعملية تجنيد الأطفال والزج بهم كدروع بشرية في ميادين القتال.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الأوضاع الإنسانية في سوريا والمستجدات الراهنة والمعوقات التي تواجه المجتمع الدولي في إيصال المساعدات للمحتاجين داخل سوريا.

وأشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بالبرامج التي نفذها المركز في اليمن خاصة مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي له أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتمثل بتحقيق الاستقرار في المنطقة.