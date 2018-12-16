شكرا لقرائتكم القنصل الأمريكي بالظهران أعجبتها هدية فقدمتها لها الأسر المنتجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الشرقية

أشادت القنصل العام الأمريكي بالظهران، رشنا كورهونن، بالتراث الوطني السعودي، وخاصة التراث الوطني الشرقي الذي يعبر عن تراث المنطقة الشرقية.

وعبرت كورهونن عن سعادتها بالأسر المنتجة التي جسدت التراث في منتجاتها، وأبدت إعجابها بخطة التحول الوطني التي تنفذها الجمعيات الخيرية في الانتقال بالأسر من الرعوية إلى التنموية عبر تنمية مهاراتها الإنتاجية ومساعدتهم على تسويق هذه المنتجات بالمعارض.

جاء ذلك خلال زيارة القنصل لركن أحد أسر جمعية البر بالمنطقة الشرقية التي عرضت خلالها منتجات تعبر عنى التراث الوطني بالمنطقة الشرقية، ضمن فعاليات معرض صنعتي ٢٠١٨ الذي اختتمت فعالياته الخميس.

وأهدت أسر الجمعية للقنصل هدية تذكارية تراثية تعبر عن التراث الوطني كانت قد لفتت انتباه القنصل خلال زياراتها لركن بر الشرقية التراثي.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان: إن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب الأسر وإتاحة الفرصة لها لتسويق منتجاتها عبر المعارض المختلفة.

وأشار العفيصان إلى أن المنتجات التراثية التي قدمتها الأسر بالمعرض صنعت بأيديهم وعكست صور التراث الشرقي من صناعة للسفن والخوص والمنازل ذات الطابع الشرقي، مؤكدًا أن هناك 29 أسرة منتجة شاركت بالمعرض وعرضت العديد من المنتجات الغذائية، إضافة لمنتجات العطور والقهوة والملابس والخوص التي صنعت بأيدي أسر الجمعية.

من جهته، قال محمد سيف القحطاني مدير إدارة التطوع ببر الشرقية: إن هناك 55 متطوعة عملن 895 ساعة ساعدن خلالها أسر بر الشرقية على بيع منتجاتهم التراثية والغذائية، مشيرًا إلى أن المتطوعات المشاركات كرمتهن مديرة الفرع النسائي بالجمعية الدكتورة فاطمة البخيت في ختام فعاليات مشاركة الأسر بالمعرض​.

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